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CANLI FORMULA 1

Lewis Hamilton startta Max Verstappen'i geride bırakarak yarışın liderliğini aldı. Yarış inanılmaz heyecanlı start aldı.



37. TUR: Mercedes Takım Patronu Toto Wolff'ten hakem Michael Masi'ye: "Michael, lütfen güvenlik aracı çıkarma!"



37. TUR: Red Bull, Max Verstappen'i pite aldı ve sert hamurla piste geri döndü! Lewis Hamilton ise yola devam ediyor.



36. TUR: Sanal Güvenlik aracı çıktı! Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki fark 6.7 saniye.



32. TUR: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile aradaki farkı neredeyse 5 saniyeye çıkardı.



30. TUR: Lewis Hamilton, Max Verstappen ile farkı 3.7 saniyeye çıkardı.



30. TUR: Kimi Raikkonen, yarış dışı kaldı ve efsane sürücünün Formula 1 kariyeri sona erdi.

29. TUR: Mercedes, Sergio Perez'i ve Red Bull'u hakem Michael Masi'ye şikayet etti. Michael Masi, 'Tehlikeli değil sert sürüş' cevabını verdi.

24. TUR: Lewis Hamilton, 1 turda farkı 0.3 saniye civarında artırdı. Verstappen ile aradaki fark 2.8 saniyeye çıktı.



23. TUR: Lewis Hamilton, Max Verstappen arasındaki fark 2.5 saniye civarında. Hamilton, her tur farkı artırıyor.

21. TUR: Red Bull takım radyosundan Perez'e, "Hamilton'ı mümkün olduğunca arkanda tut!" emri gitti ve Perez, Hamilton'a 2 düzlük boyunca savunma yapmayı başardı. Perez'in savunması sonrası Hamilton ile Verstappen arasındaki fark 8 saniyeden 2.5 saniyeye indi.



18. TUR: Max Verstappen, Carlos Sainz'ın arkasında kritik saniyeler kaybediyor. Lewis Hamilton ise 1.27.780 ile yarışın en hızlı turunu atıp farkı 7 saniyenin üzerine çıkardı.



16. TUR: Yapılan pitlerin ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen'in 6 saniye önünde piste döndü. Yarışın geçici liderliği Sergio Perez'de...



14. TUR: Max Verstappen arka lastiklerinin kötü olduğunu söylemesinin ardından pite girdi. Sert lastiklere geçiş yapan Verstappen, 4. sırada piste geri döndü.



1. TUR: Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı.





Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılıyor. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur sonunda şampiyon ortaya çıkacak. Formula 1 tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 4. kez şampiyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı yarışta belli olacak.Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak istiyor.* Formula 1'de sezonun son yarışı TSİ 16:00'da formasyon turuyla başladı.Sergio Perez, Lewis Hamilton'a 6 saniyeden fazla zaman kaybettirdi.Max Verstappen: "Checo Perez efsane!"Red Bull Takım Radyosu: "Kesinlikle! O bir hayvan"Hamilton 4 saniye farkla Verstappen'in önünde devam ediyor.Geride kalan 5. tur sonunda Hamilton liderliğini sürdürüyor. 1,8 saniye ile Hamilton önde gidiyor.Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dışarı taşmasına isyan etti. FIA herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. FIA, Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına zorladığı için Hamilton'ın Verstappen'e yer vermesine gerek olmadığını açıkladı.