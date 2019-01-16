CANLI | Fenerbahçe'de başkan Ali Koç konuşuyor

Sosyal medyada değerimiz arttıkça, marka değerimiz de artacaktır. Bir hasta doktora gittiğinde rahatsızlığını rahatlıkla anlatabilir ama röntgen çekince durumu daha iyi anlıyorsun. İşi dışarıdan görmekle içinde olmak arasında büyük fark var.



''AYAKTA DURAN, SOKAKLARA DÖKÜLEN FENERBAHÇE CAMİASIDIR''



Şike ve kumpas davasının her aşamasını yakından takip ediyoruz. Bu konularda gücümüz yettiğince kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizim için öncelikli olan yargıtayda bekleyen davamız. Bu süreç malesef çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilemiyorum. Başkan olarak bu kadar uzamasına bir anlam vermekte zorlanıyorum. Sonuçta hukuka güvenmek zorundayız. Fenerbahçe'de 7'den 77'ye herkesin ortak olduğu bir nokta var. O da 3 Temmuz süreci. Fenerbahçe'nin başında varsa bu konuya dikkat edecektir. Zamanında başkanımızın da belirttiği gibi, bu konuda ilk günden beri dimdik ayakta duran, sokaklara dökülen Fenerbahçe camiasıdır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.



''GEREKLİ KAYNAKLARI YARATMADA BAŞARILIYIZ''



Beni seçim sürecinde FETÖ'cü yapmaya çalıştılar. Bana yapılan bu saldırılara şaşırmıyorum. 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz. Her şekilde bu dava sonucu bizim lehimize çıkacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 7 ayda gerekli kaynakları yaratmada başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız da bu konuda bizlere destek verdiler. Sosyal medya diye bir realite var. Kullanmasak dahi bunu kabul etmek zorundayız. Samimi kullanıcılar olduğu gibi, yalanlar da söyleniyor. Bazı insanlar da buna inanıyor.



''COCU'YU BARCELONA İSTEMİŞTİ''



Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz, hatalarımız olabilir ama biz hatalarımızdan da dönmeyi bilen insanlarız. Özetleyeceksek başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunun röntgenini de çekmek lazım. Biz bir felsefeden bahsediyorduk. Neydi o felsefe? Takımı gençleştirmek, ödenen maaşları indirmek, parlattığımız oyuncuları satıp ekonomik olarak kulübü güçlendirmek. Biz teknik direktör için kriterler belirlemiştik. Neden Cocu'yu seçtik? Genç bir hoca, belli bir başarı yakalamış, yeni bir maceraya hazır olması, alt yapıdan oyuncular oynatmış ve bizim vereceğimiz bütçelere uygun takım oluşturmasıydı. Bunun için Cocu'yu transfer ettik. Şimdi baktığımızda bu kararın hatalı olduğunu görüyoruz. Hollandalı hocaların bu ülkeye uymadığını daha iyi analiz edebilirdik. Hocamız bizim şartlarımıza uyamadı. Birçok kırılma maçı oldu. O kırılma maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen hocamızın arkasında durduk. Ancak puan tablosundaki yerimiz kabul edilecek gibi değildi. Ardından yollarımızı ayırma kararı aldık. Göreceksiniz ki 48 yaşındaki Cocu, ileride çok büyük bir teknik direktör olacak. Temmuz ayında Barcelona yöneticileri ile konuşurken beni Cocu'yu aldıkları için tebrik etmişlerdi. Tanıyor musunuz dediğimde de hoca arayışında düşündüğümüz isimlerden birisi olmuştu demişti.



''KOEMAN ADAM GİBİ ADAM''



Ardından Erwin Koeman ile devam ettik. Kendisine teşekkür plaketi de verdik. Niye verdik? Çünkü takımı zor bir dönemde yalnız bırakmadı. Ankaragücü maçından sonra soyunma odasına indim ve Erwin'e ''Yarın takımı antrenmana sen çıkartır mısın?'' dedim. Kabul etmeyebilirdi ama etti, bizi yalnız bırakmadı. Adam gibi adam derler ya, Erwin Koeman tam olarak öyle biriydi.