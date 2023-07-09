Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşıyor.
CANLI SKOR: 2. DEVRE
FENERBAHÇE: 0
ZENIT: 0
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Nazım, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.
Zenit: Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra
CANLI SKOR: 2. DEVRE
FENERBAHÇE: 0
ZENIT: 0
Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Nazım, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.
Zenit: Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra