CANLI | Fenerbahçe - Zenit

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CANLI | Fenerbahçe - Zenit
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2023 19:27
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 20:41
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR: 2. DEVRE

FENERBAHÇE: 0
ZENIT: 0

Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Nazım, Serdar Aziz, Gustavo, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

Zenit:  Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery