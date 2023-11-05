Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.
Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başladı.
Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim yapılacak.
ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ali Koç, cuma günü katıldığı canlı yayında, "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü." sözlerini kullanmıştı.
UĞUR DÜNDAR: "BİR SEÇİM YAPILACAK"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı konuşmayla açıldı.
"Bugün Yüksek Divan Kurulu başkan vekilliği için bir seçim yapılacak. Arka tarafta sandıklarımızı ve sandık kurullarımızı hazırladık."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 50. yılını dolduran Yüksek Divan Kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Koç, "Nice yıllar diliyorum. İnşallah sizlerin gördüğü süreleri, bizler de görürüz." ifadelerini kullandı.
BURAK KIZILHAN
"Tüm takım sporlarında sezona başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kota aldı."
Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.00'te başladı.
Toplantıda, Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekilliği görevi için seçim yapılacak.
ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPACAK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Ali Koç, cuma günü katıldığı canlı yayında, "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü. Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da açıklayacağım pazar günü." sözlerini kullanmıştı.
UĞUR DÜNDAR: "BİR SEÇİM YAPILACAK"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologram görüntüsü ve gerçek sesiyle yaptığı konuşmayla açıldı.
"Bugün Yüksek Divan Kurulu başkan vekilliği için bir seçim yapılacak. Arka tarafta sandıklarımızı ve sandık kurullarımızı hazırladık."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 50. yılını dolduran Yüksek Divan Kurulu üyelerini tebrik etti. Başkan Koç, "Nice yıllar diliyorum. İnşallah sizlerin gördüğü süreleri, bizler de görürüz." ifadelerini kullandı.
BURAK KIZILHAN
"Tüm takım sporlarında sezona başladığımız, stadyumdan salonlara koşturduğumuz, olimpik sporcularımızdan gelen haberlerle gururlandığımız, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem geride kaldı Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Paris Olimpiyatları için şimdiden 5 kota aldı."