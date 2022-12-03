CANLI| Fenerbahçe - Villarreal

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk ediyor.
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CANLI| DEVRE ARASI
FENERBAHÇE: 1
VILLARREAL: 1
GOL: 24' Capoue
GOL: 31' SERDAR DURSUN (P)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar
Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR!
CANLI| DEVRE ARASI
FENERBAHÇE: 1
VILLARREAL: 1
GOL: 24' Capoue
GOL: 31' SERDAR DURSUN (P)
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar
Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.
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