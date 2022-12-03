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CANLI| Fenerbahçe - Villarreal

Fenerbahçe, sezonun ikinci etabı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, La Liga ekiplerinden Villarreal ile bir hazırlık maçında karşılaşıyor.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI| Fenerbahçe - Villarreal
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03 Aralık 2022 18:54
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 2. hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk ediyor.

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CANLI| DEVRE ARASI

FENERBAHÇE: 1
VILLARREAL: 1

GOL: 24' Capoue
GOL: 31' SERDAR DURSUN (P)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Lincoln, İrfan Can, Rossi, Serdar

Villarreal: Reina; Dela, Albiol, Cuenca, Mojica, Capoue, Coquelin, Parejo, Collado, Quintero, Gerard Moreno.



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