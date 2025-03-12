CANLI| Fenerbahçe - Vakıfbank

Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşıyor.
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FENERBAHÇE: 15
VAKIFBANK: 16
Fenerbahçe 1-2 Vakıfbank
(DÖRDÜNCÜ SET OYNANIYOR)
İLK SET SONUCU: Fenerbahçe 25-19 Vakıfbank
İKİNCİ SET SONUCU: Fenerbahçe 23-25 Vakıfbank
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Fenerbahçe 20-25 Vakıfbank
Fenerbahçe Medicana, ilk maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
FENERBAHÇE: 15
VAKIFBANK: 16
Fenerbahçe 1-2 Vakıfbank
(DÖRDÜNCÜ SET OYNANIYOR)
İLK SET SONUCU: Fenerbahçe 25-19 Vakıfbank
İKİNCİ SET SONUCU: Fenerbahçe 23-25 Vakıfbank
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Fenerbahçe 20-25 Vakıfbank
Fenerbahçe Medicana, ilk maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
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