CANLI| Fenerbahçe - Vakıfbank

Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşıyor.

, Fotoğraf; AA
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CANLI| Fenerbahçe - Vakıfbank
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12 Mart 2025 17:56
Son güncelleme 12 Mart 2025 19:54
Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşıyor.

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FENERBAHÇE: 15

VAKIFBANK: 16

Fenerbahçe 1-2 Vakıfbank

(DÖRDÜNCÜ SET OYNANIYOR)

İLK SET SONUCU: Fenerbahçe 25-19 Vakıfbank

İKİNCİ SET SONUCU: Fenerbahçe 23-25 Vakıfbank

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Fenerbahçe 20-25 Vakıfbank

Fenerbahçe Medicana, ilk maçtan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.



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