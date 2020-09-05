CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor

Fenerbahçe, bugün The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
CANLI | Fenerbahçe-Sivasspor
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05 Eylül 2020 19:52
The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınlıyor.

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CANLI | FENERBAHÇE 0-0 SİVASSPOR

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare




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