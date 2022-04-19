Kadıköy'de barış kazandı

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'in Ukrayna'daki barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Tour" kapsamında Uknayna ekibiyle özel maçta karşılaştı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren tek golü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.



12 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ



Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk'i karşı karşıya getiren maçı Ülker Stadyumu'nda yaklaşık 12 bin taraftar takip etti.



ATTILA SZALAI SAKATLANDI



Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Attila Szalai, ikinci yarıda sakalandı. Omzundan sakatlanan ve sedyeyle kenara gelen Macar futbolcunun yerine 67. dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.



İSAK VURAL TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe'de İsak Vural tarihe geçti. Karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil olan 15 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin A takımında forma giyen en genç futbolcu oldu.



Fenerbahçe, ligde bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Turuna devam eden Shakhtar Donetsk ise Hajduk Split ile karşılaşacak.









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