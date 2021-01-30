CANLI Fenerbahçe Rizespor maçı şifresiz İZLE

Marius Sumudica: "Fenerbahçe maçıyla başlıyorum. Kaybetmek istemediğimiz bir maç olacak. Bu sezon Fenerbahçe'yi 1 kez yendim. Yine mücadele edeceğim. Ancak yenilirsek de yeniliriz. Berabere kalırsak, olağanüstü bir başarı olur." https://t.co/jYQBLnFTl5



— Sporx (@sporx) January 30, 2021

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, SamattaZafer, Onur, Selim, Meriah, Mellnjak, Donsah, Doğan, Michalak, Sabo, Tunay, SamudioFenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer alma durumu bulunuyor. Sarı-lacivertli takımla sadece bir idmana çıkan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcunun, eski takımı Queens Park Rangers'dan hazır gelmesi nedeniyle fiziksel bir eksiğinin bulunmadığı biliniyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda kadroda olması bekleniyor.Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Yeni transfer Mesut Özil'in maç kadrosunda olması beklenmezken Gökhan Gönül'ün durumuna maç saatinde karar verilecek. Yeşil-mavili ekipte Loic Remy ve İsmail Köybaşı sakatlıkları, kaptan Abdullah Durak ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe kafilesinde yer almadı. Ayrıca 6 futbolcu koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 40, Çaykur Rizespor 16 gol attı.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasında sarı kart gören 31 yaşındaki futbolcu, kart görmesi durumunda Hatay deplasmanına gidemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Valencia'nın yanı sıra sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayacak Tisserand da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 78 kez havalandırdı, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.