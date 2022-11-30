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CANLI | Fenerbahçe-Rayo Vallecano

Fenerbahçe sezonun ikinci etabı öncesi ilk hazırlık maçını kendi evinde Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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CANLI | Fenerbahçe-Rayo Vallecano
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30 Kasım 2022 19:56
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Rayo Vallecano ile karşılaşıyor.

CANLI | 2. DEVRE

FENERBAHÇE: 0
RAYO VALLECANO: 1

GOL: 22' Trejo

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun.

Rayo VallecanoDiego Lopez, Hernandez, Fran Garcia, Isi, Trejo, Bebe, Mumin, Unai Lopez, Lejeune, Oscar, De Tomas.


Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek.

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