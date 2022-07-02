CANLI: Fenerbahçe - Partizan

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Fenerbahçe - Partizan
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02 Temmuz 2022 19:28
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia.

Partizan'ın 11'i: Stevanovic, Markovic, Sehovic, Filipovic, Urusevic, Natcho, Patrick, Holender, Fejsa, Mening, Gomes.

Avusturya kampı öncesinde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Shkupi ile iki berabere kalırken, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup etmişti.

DEVRE ARASI

FENERBAHÇE: 1
PARTIZAN: 0

2' ENNER VALENCIA

 

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