CANLI: Fenerbahçe - Partizan

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, buradaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia.
Partizan'ın 11'i: Stevanovic, Markovic, Sehovic, Filipovic, Urusevic, Natcho, Patrick, Holender, Fejsa, Mening, Gomes.
Avusturya kampı öncesinde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Shkupi ile iki berabere kalırken, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup etmişti.
DEVRE ARASI
FENERBAHÇE: 1
PARTIZAN: 0
2' ENNER VALENCIA
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia.
Partizan'ın 11'i: Stevanovic, Markovic, Sehovic, Filipovic, Urusevic, Natcho, Patrick, Holender, Fejsa, Mening, Gomes.
Avusturya kampı öncesinde 3 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Shkupi ile iki berabere kalırken, Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı ise 4-2 mağlup etmişti.
DEVRE ARASI
FENERBAHÇE: 1
PARTIZAN: 0
2' ENNER VALENCIA
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