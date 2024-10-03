CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

Sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atılması sonrası durdurulan Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, kaldığı yerden devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş
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03 Ekim 2024 16:00
Son güncelleme 03 Ekim 2024 16:42
Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması sonrası durdurulan Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, kaldığı yerden devam ediyor.. 16:00'da başlayan karşılaşma, seyircisiz oynanıyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'inde oynanan mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE OPET: 33

BEŞİKTAŞ: 37

(DEVRE)

1.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 16-16 BEŞİKTAŞ
2.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 17-21 BEŞİKTAŞ

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