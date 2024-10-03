CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

Taraftarların sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması sonrası durdurulan Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı, kaldığı yerden devam ediyor.. 16:00'da başlayan karşılaşma, seyircisiz oynanıyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'inde oynanan mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE OPET: 33
BEŞİKTAŞ: 37
(DEVRE)
1.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 16-16 BEŞİKTAŞ
2.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 17-21 BEŞİKTAŞ
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Basketbol Gelişim Merkezi'inde oynanan mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE OPET: 33
BEŞİKTAŞ: 37
(DEVRE)
1.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 16-16 BEŞİKTAŞ
2.PERİYOT: FENERBAHÇE OPET 17-21 BEŞİKTAŞ
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!