CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

FIBA Kadınlar Süper Kupa basketbol maçında, Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş
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02 Ekim 2024 19:00
Son güncelleme 02 Ekim 2024 19:42
Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli oluyor; Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE OPET: 4

BEŞİKTAŞ: 2

[1.PERİYOT]


Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Karşılaşma seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek.

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