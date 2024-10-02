CANLI| Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

Basketbolda FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli oluyor; Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE OPET: 4
BEŞİKTAŞ: 2
[1.PERİYOT]
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Karşılaşma seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek.
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CANLI SKOR:
FENERBAHÇE OPET: 4
BEŞİKTAŞ: 2
[1.PERİYOT]
Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Karşılaşma seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek.
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!