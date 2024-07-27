CANLI Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı









"MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK"



Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan: "Kulübümüzün en hassas gündemlerinden biri olan 3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini vurgulamak istiyorum."



"YENİ TFF'DEN BEKLENTİMİZ..." Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım, karar verdiği üzere Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Eski Başkan Yıldırım'a gelenler büyük sevgi gösterisinde bulundular."Kulübümüzün en hassas gündemlerinden biri olan 3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini vurgulamak istiyorum."

"SON DERECE ZOR OLACAĞA BENZİYOR"



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Bugün aramızda önceki başkanımız sayın Aziz Yıldırım da bulunuyor, kendisine 'hoş geldiniz' diyorum. 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulumuzda Sayın Başkanımız Ali Koç, üçüncü kez başkanlığa seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yarıştığımız tüm branşlarda kupalar ve madalyalar kazanılacağı bir dönem diliyorum. Önümüzdeki günler, özellikle futbolda saha dışında son derece zor olacağa benziyor."



"BAŞKANIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"