Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
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23 Şubat 2024 14:59
Son güncelleme 23 Şubat 2024 15:24
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.

Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Fenerbahçe, son 16 turunda U.S. Gilloise ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.

İşte tüm eşleşmeler:

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)
Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)
Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)
Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)
Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) 


 

 

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