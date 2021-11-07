CANLI Fenerbahçe Kayserispor maçı İZLE

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan zorlu maçı beIN Sports canlı olarak ekranlara getiriyor.

07 Kasım 2021 19:08
CANLI Fenerbahçe Kayserispor maçı İZLE
Fenerbahçe Kayserispor canlı link! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



FENERBAHÇE KAYSERİSPOR TUTTUR'DA

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen TEK maç olarak CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE

Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Pelkas, Berisha



KAYSERİSPOR

Lung, Kolovetsios, Hosseini, Ramazan, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic




LİGDE 51. BULUŞMA

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 50 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 110 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 51 gol kaydetti.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giyemeyecek olan Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İSTANBUL'DA 25. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 63 golüne, Kayserispor 28 golle karşılık verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.


Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR hakemi Mete Kalkavan olarak açıklandı. Mücadele beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanda bulunuyor. Kayserispor ise 14 puana sahip.,

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