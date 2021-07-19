CANLI: Fenerbahçe - Kasımpaşa

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Fenerbahçe - Kasımpaşa
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19 Temmuz 2021 18:55
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor, mücadele 19:07'de başladı.

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FENERBAHÇE 4-1 KASIMPAŞA

*2. yarı oynanıyor...

GOL: 13' İrfan Can (P), 26' Samatta, 40' Yusuf Erdoğan (P), 49' Serdar Dursun (P), 62' Mert Hakan

FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDAKİ İLK 11'İ

Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta



FENERBAHÇE'NİN 2. YARIDAKİ 11'İ

Altay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun.



Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga



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