Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor, mücadele 19:07'de başladı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
FENERBAHÇE 4-1 KASIMPAŞA
*2. yarı oynanıyor...
GOL: 13' İrfan Can (P), 26' Samatta, 40' Yusuf Erdoğan (P), 49' Serdar Dursun (P), 62' Mert Hakan
FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDAKİ İLK 11'İ
Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta
FENERBAHÇE'NİN 2. YARIDAKİ 11'İ
Altay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun.
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşıyor, mücadele 19:07'de başladı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
FENERBAHÇE 4-1 KASIMPAŞA
*2. yarı oynanıyor...
GOL: 13' İrfan Can (P), 26' Samatta, 40' Yusuf Erdoğan (P), 49' Serdar Dursun (P), 62' Mert Hakan
FENERBAHÇE'NİN İLK YARIDAKİ İLK 11'İ
Berke, Lemos, Caulker, Szalai, Nazım, Ozan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Sinan, Samatta
FENERBAHÇE'NİN 2. YARIDAKİ 11'İ
Altay, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi, Caner, Zajc, Mert Hakan, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun.
Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Tırpan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Varga