CANLI Fenerbahçe Karagümrük maçı şifresiz İZLE

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetirken karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe geride kalan 3 maçta 5 puan toplarken Karagümrük ise 7 puanla ve averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar dışında eksik oyuncu bulunmazken Fatih Karagümrük'te Jorquera bu maçta forma giyemeyecek.

Altay

Gökhan Gönül

Tisserand

Lemos

Caner Erkin

Luiz Gustavo

Ozan Tufan

Jose Sosa

Thiam

Valencia

Samatta

Viviano

Lichaj

Roco

Zukanovic

Balkovec

Biglia

Sabo

Ndao

Ramazan Civelek

Darri

Mevlüt Erdinç

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, cumartesi günü yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le cumartesi günü 5. kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.

Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.





FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI ÜLKER STADYUMU'NDA OYNANIYOR

Bir Fenerbahçe taraftarının 2020-21 sezonu için oluşturduğu kadro ve notu; "Şampiyonluk geliyor, artık bu iş biter" 🏆



— Sporx (@sporx) October 3, 2020