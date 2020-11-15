CANLI | Fenerbahçe - Karagümrük

Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI | Fenerbahçe - Karagümrük
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15 Kasım 2020 15:59
Milli arayı boş geçirmek istemeyen Fenerbahçe bugün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşıyor.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan karşılaşma saat 16.00'da başlaadı ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR (İLK YARI)
FENERBAHÇE: 0
KARAGÜMRÜK: 0

Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov, Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse.

Karagümrük: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt.



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