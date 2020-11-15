Milli arayı boş geçirmek istemeyen Fenerbahçe bugün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşılaşıyor.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan karşılaşma saat 16.00'da başlaadı ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR (İLK YARI)
FENERBAHÇE: 0
KARAGÜMRÜK: 0
Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov, Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse.
Karagümrük: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılan karşılaşma saat 16.00'da başlaadı ve Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR (İLK YARI)
FENERBAHÇE: 0
KARAGÜMRÜK: 0
Fenerbahçe: Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Askarov, Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse.
Karagümrük: Aykut, Alparslan, Koray, Fatih, Sabo, Biglia, Zeki, Ramazan, Jimmy, Aatif, Mevlüt.