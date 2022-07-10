CANLI: Fenerbahçe - Hull City

Fenerbahçe, hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Fenerbahçe - Hull City
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10 Temmuz 2022 20:28
Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında veriyor.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenen özel karşılaşma, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. 

DEVRE ARASI

FENERBAHÇE: 0
HULL CITY: 0


Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can, Lincoln Henrique, Rossi, Valencia

Hull City: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater





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