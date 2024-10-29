CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR - 3. SET
FENERBAHÇE: 21
GALATASARAY: 16
2. SET SONUCU
FENERBAHÇE: 25
GALATASARAY: 16
1. SET SONUCU
FENERBAHÇE: 25
GALATASARAY: 21
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SET VERMEDİLER
Geride kalan 5 haftada tüm maçlarını kazanan iki takım, bunun yanında karşılaştıkları hiçbir rakibe set vermedi ve 5 maçını da 3-0 kazanmayı bildi.
Ligin 6. haftasına Fenerbahçe lider, Galatasaray ise ikinci sırada girdi.
FENERBAHÇE'NİN YENDİĞİ RAKİPLER
3-0 - THY - Deplasman
3-0 - Nilüfer Belediye - Ev sahibi
3-0 - Sigorta Shop - Deplasman
3-0 - Beşiktaş - Ev sahibi
3-0 - Eczacıbaşı - Deplasman
GALATASARAY'IN YENDİĞİ RAKİPLER
3-0 - VakıfBank - Ev sahibi
3-0 - Aras Kargo - Deplasman
3-0 - Zeren Spor - Ev sahibi
3-0 - Sarıyer Belediye - Deplasman
3-0 - Bahçelievler Belediye - Ev sahibi
CANLI SKOR - 3. SET
FENERBAHÇE: 21
GALATASARAY: 16
2. SET SONUCU
FENERBAHÇE: 25
GALATASARAY: 16
1. SET SONUCU
FENERBAHÇE: 25
GALATASARAY: 21
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
SET VERMEDİLER
Geride kalan 5 haftada tüm maçlarını kazanan iki takım, bunun yanında karşılaştıkları hiçbir rakibe set vermedi ve 5 maçını da 3-0 kazanmayı bildi.
Ligin 6. haftasına Fenerbahçe lider, Galatasaray ise ikinci sırada girdi.
FENERBAHÇE'NİN YENDİĞİ RAKİPLER
3-0 - THY - Deplasman
3-0 - Nilüfer Belediye - Ev sahibi
3-0 - Sigorta Shop - Deplasman
3-0 - Beşiktaş - Ev sahibi
3-0 - Eczacıbaşı - Deplasman
GALATASARAY'IN YENDİĞİ RAKİPLER
3-0 - VakıfBank - Ev sahibi
3-0 - Aras Kargo - Deplasman
3-0 - Zeren Spor - Ev sahibi
3-0 - Sarıyer Belediye - Deplasman
3-0 - Bahçelievler Belediye - Ev sahibi