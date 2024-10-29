CANLI | Fenerbahçe - Galatasaray

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geliyor.Geride kalan 5 haftada tüm maçlarını kazanan iki takım, bunun yanında karşılaştıkları hiçbir rakibe set vermedi ve 5 maçını da 3-0 kazanmayı bildi.Ligin 6. haftasına Fenerbahçe lider, Galatasaray ise ikinci sırada girdi.3-0 - THY - Deplasman3-0 - Nilüfer Belediye - Ev sahibi3-0 - Sigorta Shop - Deplasman3-0 - Beşiktaş - Ev sahibi3-0 - Eczacıbaşı - Deplasman3-0 - VakıfBank - Ev sahibi3-0 - Aras Kargo - Deplasman3-0 - Zeren Spor - Ev sahibi3-0 - Sarıyer Belediye - Deplasman3-0 - Bahçelievler Belediye - Ev sahibi