CANLI Fenerbahçe Frankfurt maçı linki

FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

