CANLI Fenerbahçe Erzurumspor maçı izle, FB Erzurum Canlı izle

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FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Fenerbahçe ile Erzurumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



FENERBAHÇE ERZURUMSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM: Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde 5 eksik



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ



Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia







BB ERZURUMSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ



Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, Gomes







7 oyuncu sarı kart ceza sınırında



Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu



Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.



Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.



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Paslanmaz çelik Mesut Özil!



Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi.



Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693 metre ile takımın en çok mesafe kat eden ismiydi.



32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam 39 koşu ile Sosa ile birlikte bu alanda da zirveyi paylaştı.



YÜZDE 81 ORANLA 26 İSABETLİ PAS ATTI



Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetli pas yaparken, bu alanda ise Serdar Aziz'den sonra takımın en önemli oyuncusu oldu.



Yıldız futbolcunun pas mesafesi istatistiği de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak 13.2 metre civarındaydı. Bu alanda da Mesut ve Pelkas takımın ön plana çıkan isimleri oldu.







Fenerbahçe Erzurumspor beIN Sports link! Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Erzurumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, ValenciaSzumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk Ahmet, GomesFenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.Beşiktaş'ın puan farkına rağmen şampiyonluk yarışını son maça kadar sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in dönüşü gelecek adına umut verdi.Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Özil, sakatlık sonrası ilk kez 11 çıktığı Alanyaspor maçında yakaladığı istatistiklerle dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 65 dakikalık bölümde 7693 metre ile takımın en çok mesafe kat eden ismiydi.32 yaşındaki Mesut, yüksek şiddetli koşu istatistiğinde ise 696 metre ve toplam 39 koşu ile Sosa ile birlikte bu alanda da zirveyi paylaştı.Mesut Özil yüzde 81 oranla 26 isabetli pas yaparken, bu alanda ise Serdar Aziz'den sonra takımın en önemli oyuncusu oldu.Yıldız futbolcunun pas mesafesi istatistiği de A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak 13.2 metre civarındaydı. Bu alanda da Mesut ve Pelkas takımın ön plana çıkan isimleri oldu. Kaynak: Sporx.com

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