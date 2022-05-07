CANLI: Fenerbahçe Divan Kurulu

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan Ayı Olağan Toplantısı bugün gerçekleşiyor.



Faruk Ilgaz Tesislerimizin ev sahipliğinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Nisan Ayı Olağan Toplantısında ilk olarak Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklamalarda bulundu.



Uğur Dündar yaptığı açıklamada "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Fenerbahçe. 2010-11 şampiyonluk kupamız, göğsümüze anamızın ak sütü kadar helal olan 5 yıldızı takmamızı sağlayacak şanlı 28 kupamız gibi buradadır. 2010-11 kupamız, efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın silinmez izlerindedir." ifadelerini kullandı.



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