CANLI | Fenerbahçe Divan Kurulu

Fenerbahçe'de şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor.
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FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI!
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı.
YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI UĞUR DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARI
"Devletimizin bekası uğruna şehitler veren ama tarih boyunca son kale olarak dimdik ayakta olan kulübümüze ve değerli başkanımız Ali Koç'a iftiralarla hedef gösterilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunları yapanların geçmişi biraz araştırıldığında karşımıza Fenerbahçemize kumpaslar tezgahlanırken Fetö'nün yanında yer alıp onlara methiyeler düzenler çıkmıştır. Bunların amacı son kaleyi yani Fenerbahçe'yi ele geçirmek ve şampiyonluklarımızın önünü kesmektir. Son dönemde Fetö artıklarınca kulübümüz ve Ali Koç'a atılan iftiraları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımız ayrıca yargıda bunların hesabını soracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
GENEL SEKRETER BURAK KIZILHAN'IN AÇIKLAMALARI
"3 Temmuz 2011'de başlayan haksızlıklara karşı direnişimiz, 27 Aralık 2021'de onurlu bir zafere dönüştü. Sözde şike davası olarak bilinen ve Fetö'nün kulübümüzü ele geçirme amacıyla kurulan kumpasla ilgili Yargıtay'ın İstanbul 13. ağır ceza mahkemesinin berat kararının onaylanması Fenerbahçemizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde temiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kararlı mücadelemizde 10 yıl boyunca geri adım atmadık, dimdik ayakta durduk. 3 Temmuz'u kurgulayıp, uygulayanlar ise şu anda ortada yok. Kulübümüzün maddi, manevi zararları giderene kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Hukuk zaferinin 2. yıl dönümünden 6 gün önce TFF'ye açtığımız davanın duruşması görüldü. Davamız 2021 yılından beri olmasına rağmen karşı tarafın geciktirme taktikleri ve hakim değişiklikleri nedeniyle uzun bir süre uzadı. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 16 Nisan 2024 olarak belirledi."
''FENERBAHÇE HER YERDE ZİRVEDE''
"Fenerbahçe bir spor kulübü ve her yerde zirvede. Siz sadece futbolda Fenerbahçe ile yarışıyorsunuz ama Fenerbahçe sporun 9 branşında başarılarla, rekorlarla ülkesini temsil ediyor ve ülkesinin yarınlarına yatırımlar yapıyor."
CANLI AKTARIYORUZ!
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI!
Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 11 Milyar 466 Milyon TL olarak açıklandı.
YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI UĞUR DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARI
"Devletimizin bekası uğruna şehitler veren ama tarih boyunca son kale olarak dimdik ayakta olan kulübümüze ve değerli başkanımız Ali Koç'a iftiralarla hedef gösterilerek itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunları yapanların geçmişi biraz araştırıldığında karşımıza Fenerbahçemize kumpaslar tezgahlanırken Fetö'nün yanında yer alıp onlara methiyeler düzenler çıkmıştır. Bunların amacı son kaleyi yani Fenerbahçe'yi ele geçirmek ve şampiyonluklarımızın önünü kesmektir. Son dönemde Fetö artıklarınca kulübümüz ve Ali Koç'a atılan iftiraları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımız ayrıca yargıda bunların hesabını soracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
GENEL SEKRETER BURAK KIZILHAN'IN AÇIKLAMALARI
"3 Temmuz 2011'de başlayan haksızlıklara karşı direnişimiz, 27 Aralık 2021'de onurlu bir zafere dönüştü. Sözde şike davası olarak bilinen ve Fetö'nün kulübümüzü ele geçirme amacıyla kurulan kumpasla ilgili Yargıtay'ın İstanbul 13. ağır ceza mahkemesinin berat kararının onaylanması Fenerbahçemizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde temiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kararlı mücadelemizde 10 yıl boyunca geri adım atmadık, dimdik ayakta durduk. 3 Temmuz'u kurgulayıp, uygulayanlar ise şu anda ortada yok. Kulübümüzün maddi, manevi zararları giderene kadar kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Hukuk zaferinin 2. yıl dönümünden 6 gün önce TFF'ye açtığımız davanın duruşması görüldü. Davamız 2021 yılından beri olmasına rağmen karşı tarafın geciktirme taktikleri ve hakim değişiklikleri nedeniyle uzun bir süre uzadı. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 16 Nisan 2024 olarak belirledi."
''FENERBAHÇE HER YERDE ZİRVEDE''
"Fenerbahçe bir spor kulübü ve her yerde zirvede. Siz sadece futbolda Fenerbahçe ile yarışıyorsunuz ama Fenerbahçe sporun 9 branşında başarılarla, rekorlarla ülkesini temsil ediyor ve ülkesinin yarınlarına yatırımlar yapıyor."