Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi sınavlarından birini oynuyor.
Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Rahatsızlığı bulunan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı bulunuyor.
CANLI SKOR: (DEVRE)
FENERBAHÇE: 0
DİNAMO KİEV: 1
GOL: 27' Bogdan Lednev
Sayfa sürekli güncellenmektedir, Tıklayın...
Fenerbahçe XI: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia.
Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Rahatsızlığı bulunan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı bulunuyor.
CANLI SKOR: (DEVRE)
FENERBAHÇE: 0
DİNAMO KİEV: 1
GOL: 27' Bogdan Lednev
Sayfa sürekli güncellenmektedir, Tıklayın...
Fenerbahçe XI: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia.