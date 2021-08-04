CANLI: Fenerbahçe - Dinamo Kiev

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçına Dinamo Kiev karşısında çıkıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Fenerbahçe - Dinamo Kiev
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04 Ağustos 2021 18:51
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, en ciddi sınavlarından birini oynuyor.

Oynadığı 5 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı- lacivertliler, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı son Ukrayna Şampiyonu ile Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Rahatsızlığı bulunan Rumen hoca Lucescu'nun yerine takımın başında yardımcısı bulunuyor.

CANLI SKOR: (DEVRE)

FENERBAHÇE: 0

DİNAMO KİEV: 1

GOL: 27' Bogdan Lednev

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Fenerbahçe XI: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi, Pelkas, Mesut, Valencia.




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