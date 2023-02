CANLI: Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ

ALİ KOÇ

Fenerbahçe'de şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı 10.30'da başladı. Açıklamaları canlı olarak aktarıyoruz.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Dün kız kardeşimizi kaybettik. Destek mesajları atan herkese teşekkür ederim. Yaramıza tuz bastık ve bugün buraya geldik."Uğur Dündar: "Bunun nedeni bana göre çok açık; 3 Temmuz'da, Fenerbahçe hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı. Çünkü Fenerbahçeli yürekten inanır ki; Fenerbahçe dendiğinde akla, cumhuriyet ve Atatürk gelir."Uğur Dündar: "Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe, 3 Temmuz'da nasıl bir arada durduysa, bugün de aynı kararlılığı göstermelidir."Uğur Dündar: "Tribünlerde tek ses olalım. Tribünlere sadece seyirci olarak giden taraftarlarımız varsa onlara sarı-lacivertli renkleri temsil ettiklerini buradan hatırlatırım."Burak Kızılhan: "Bugün Fenerbahçe'nin, Türk futbolu, Türk sporu değerleri adına konuşma günü değil. Bugün Fenerbahçe'nin yarıştan koparılmak için nelere maruz kaldığını görme ve bunun için sizlerle konuşma ve fikirlerinizi alma günü."Burak Kızılhan: "Perşembe akşamı, daha önce onlarca örneğini yaşadığımız gibi, Fenerbahçe'ye her ocak-şubat ayında yapıldığı gibi kasten, bilerek yarıştan koparılması adına atılan adımların bir benzerinin hayata geçirildiğini en net şekilde görmüş olduk."Burak Kızılhan: "Perşembe akşamı yaşananlar, Fenerbahçe'nin varlığına ve Türk sporu için verdiği emeklere saldırı niteliğindeydi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, özellikle son 11-12 sene yaşadıklarımıza rağmen hiçbir zaman rekabetten, yatırım yapmaktan, Türk sporuna katma değer sağlamak için çabalamaktan vazgeçmedik"Hulusi Belgü: "Sayın Aziz Yıldırım ile yönetim kurulunda çalıştık, daha sonra karşısına başkan adayı olarak çıktım. Beni bu zorlu dönemde ilk arayanlardan biri oldu. Başkanımız Ali Koç'a karşı 9 ay önce burada söylediklerimi hatırlarsınız. Ona rağmen bütün yönetim kurulu bana destek oldu. Fenerbahçe, tahayyül ettiğinizden çok daha büyük bir camia ve aile."Hulusi Belgü: "Fenerbahçe sadece spor demek değil. Fenerbahçe, Atatürk demek. Adana Demirspor maçından sonra çok nahoş olaylar yaşandı. Ben Galatasaray'ın hep 1986'dan sonra kurulduğunu söylerim. Bugüne kadar hiç gıpta ile bakmadım ama Galatasaray'ın kökleri o yıllarda atıldı. O yüzden 1959 öncesini saymak istemiyorlar. Ondan önce Galatasaray basit bir lise kulübüydü."Hulusi Belgü: "Fenerbahçeliler her zaman Fenerbahçe ilkelerini yaymak için uğraşırlar. Şampiyonluk bizim için amaç değil, araçtır. Bugün dönüp baktığımız zaman rakipler kendi çıkarları için devleti de kullanabiliyorlar. Cemaatleri onları kullanıyor, cemaatler onları kullanmıyor."Hulusi Belgü: "Tüm camianın, eski başkanların, yönetim kurulumuzun arkasında yer alması gerekiyor. Ben Hulusi Belgü olarak yönetimimize sonuna kadar destek olacağımı söylemek isterim."Hüdaverdi Aksen: "Perşembe akşamı bir kez daha, bu kez gözümüze sokarcasına Fenerbahçe katliama uğraşmıştır. Bu operasyonu düzenleyen kişiler, futbol camiasının içindeki bilinmez elin tetikçileridir. Fenerbahçe ne zaman şampiyonluğa oynasa ortaya çıkan tetikçilerini kullandıkları durumlar yaşadık."Hüdaverdi Aksen: "Ofsaytımsı kelimesini literatüre katanlar, şimdi de 'elimsi' ve 'penaltımsı' kelimelerini ortaya çıkarmışlardır. Bu tetikçiler, saldırılarının altında kalacaklar. Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz!"Hüdaverdi Aksen: "Hakem hatası diye geçiştirilmeye çalışılan bu durum nedense hep bizim aleyhimize, malum takım ve diğerlerinin çıkarına yapılmaktadır."Yavuz Kayral: "Türkiye futbol ligleri, çadır tiyatrosudur. Bizi bu tiyatroda figüran konumuna düşürmeye çalışıyorlar. Sayın başkana önerim; takımı ligden çekelim ve bu tiyatroda yer almayalım."Yavuz Kayral: "Türkiye'nin bütün kurumları ele geçirilmiştir. Tek ele geçirelemeyen yer Fenerbahçe Spor Kulübü'dür."Uğur Dündar: "2 Şubat 2023 tarihini, Fenerbahçemiz'in şanlı geçmişine bir not olarak geçelim. Adana'da büyük bir operasyon yapıldı ve takımımızın hakkı olan puanlar çalındı. Başkanımız konuştuktan sonra 2 Şubat'ı milat kabul edelim ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmasın.""Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Oğlumla ilgili sağ olsun aradı, ilgilendi. Gazetede yazdığı gibi, merak edilecek bir şey yok, sadece bileği kırıldı. Cuma akşamı da maçtaydı""Bizim bir tane yüzümüz var. Biz içi-dışı aynı olan bir kulübüz. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı gören takımız. Ne yönetim ne hoca kimse sesini çıkarmadı. Dolayısıyla öyle 'bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz' gibi bir durum yok. Bunu özellikle medyadaki bir takım lehine çalışan arkadaşlara söylüyorum.""Şu an bir dönüm noktasındayız. Bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Adana Demirspor maçı bardağı taşıran son damla oldu.""Bize yapılan operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Hakem ve VAR'ın kritik pozisyonda kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka kaç maç vardır, bilmiyorum.""3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı 2 puan. Şampiyonluk yolunda 5 puana etki edildi.""Önümüzde iki yol var. Biz bu iki yolu dün yönetimde oyladık. Karar 11'e 3 çıktı. Hangi yönde çıktığını birazdan anlatacağım.""Tüm takımımızın neredeyse dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. Hakemin ve VAR'ın bu kadar kritik hatalar yaptığı başka bir maç var mı bilmiyorum. Ne hikmetse bu hataların istisnasız hepsi, Fenerbahçe aleyhine yapılmıştır. O yüzden bu bir hakem hatasıyla yorumlanamaz.""Bu atamaları giden MHK yaptı. İyi ki de gitmişler.""Mert Hakan'ın golü, bize göre yüzde 100 gol. Diyelim ki ele çarpmış, bunu kimse göremiyor ama VAR görüyor. Aynı VAR, hakemin gözü önündeki birçok pozisyonu göremiyor ne hikmetse.""N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı.""Düşünsenize bu maçın malum rakibimize karşı yaşandığını, neler olurdu?" Rakibimizin maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu.""Onyekuru'nun topu kaybettikten sonra hakeme bağırıp sarı kart görmesi eski bir alışkanlık herhalde...""Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir!""Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor.""Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı gibi bir pozisyon ama veremiyor. Veremiyor değil, vermiyor. 'Ya Fenerbahçe gol atarsa' diye korkuyor.""17 numaralı N'Diaye'ye hakem bir sarı kart verseydi aklına başına alırdı. Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor... Hakem yapılan müdahalelerin hepsinde tereddüt etmeden 'kalk' diyor oyuncularımıza.""Ligimizin en centilmen hocalarından biri olan, hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmayan hatta destekleyen bir hocamız var. Sıkıntı yaşadığımız bir maçta hakemi övdüğü için 'Sen ne yapıyorsun?' dediğimiz bile olmuştu hocaya. Oyun akıttığı için övdüğünü söylemişti.""Hocamıza sorduk, 'Ne dedin hocam hakeme?' diye, 'Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye.""Biz yalandan adalet istemiyoruz. Herkese uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Sivasspor maçı sonrası zaten çürümüş ve kokuşmuş hakemlik müessesesinin futboldaki yolsuzluk belgesi budur. İki maçta olan 5 puanlık etki, büyük bir etkidir.""Levent Tüzemen diye bir medya mensubu var. Herkesin kendine has bir stili vardır ancak bu kişinin mesleğini icra etme şekli, kayıtsız şartsız objektif olmadan, tamamen bir takımın çıkarlarına yönelik olduğunu görebilirsiniz.""Bu arkadaş, Sivas'taki iptal edilen gole maç yazısında değinmiyor. Bugün bize 'Siz Ali Palabıyık'ı desteklediniz' diyor. O iş öyle değil sayın Tüzemen, ben anlatayım kafanız ne kadar alır bilmiyorum ama gerçeği bilin. Ben son konuşmamda Ali Palabıyık ve Yasin Kol'a 2 aya yakın süredir maç verilmediğini söyledim.""Ali Palabıyık bu sezon özelinde hata yapmıştır. Galatasaray-Alanya maçında yaygara koparıldı ancak hakem o maçta iki takıma da hatalar yapmıştı. Dolayısıyla Ali Palabıyık'ın işimize geldiği zaman savunmuyoruz. İlkesel bir durum var burada.""Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum.""Bir önceki federasyon, Türk futbol tarihine en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk.""Türk hakemliğinin bu sene iflas ettiğini gördük. Dün TFF Başkanı'na da bunu ilettim. Şampiyonluk yarışında olmayan kulüplerin maçlarında da. En fahiş hatalar bu federasyonun döneminde yapılıyor.""Murat Ilgaz, Fenerbahçe Kongre Üyesi dediler. Hemen baktırdık, öyle bir şey çıkmadı. 40-45 senedir futbolu takip ediyorum, ben hiç MHK ile sıkıntısı olup MHK Başkanı'nı değil de MHK Başkanvekili'ni hedef alan bir kulüp görmemiştim.""Ben hayatımda algı ve manipülasyonu hep bir ağızdan bu kadar iyi yapıp, başta TFF ve futbol paydaşlarını baskı altına almış, bu mertebeye gelmiş başka camia dünya üzerinde yoktur. Biz böyle bir organizasyonumuz yok. Olmak ister miyiz, hayır. Bizim fıtratımızda bu yok.""O camianın şimdi pompaladıkları şey, 'Bitirmeyiz' lafını 'Ya ben onu yanlışlıkla söyledim' lafı defalarca pişiriliyor. Bizim bir tane yüzümüz var, özelde de umumide de aynı.""Kulüpler Birliği başkanı sıfatıyla sürekli toplantıda... Onu da açıkladılar, yanımda başka bir başkan olmadan gitmedim bile yanlarına. Ben başıma geleceğini bildiğim için, 'Hiçbir zaman tek başıma TFF'ye gitmeyeceğim' demiştim Kulüpler Birliği toplantısında.""Bizim VAR'ı en kısa zamanda, derhal Türk hakemlerinden kurtarmamız gerek. Dün bunu söylemeye gittik, ağlamaya gitmedik. Çözümle gittik. Gelecek sezon yarı-otomatik ofsayt sistemi de gelecek.""Atilla Karaoğlan'ın yediği ceza, VAR protokolünün nasıl olması gerektiği konusunda derslik bir pozisyon. Onu Sivas maçındaki pozisyon ile bir görmek ve aynı cezayı vermek olacak iş değil.""Bize göre yardımcı hakemler, yapay zeka tarafından atanmıyor. Ayrıca şunu biliyoruz ki; bütün VAR atamaları manuel yapılıyor hala.""Ali Palabıyık'ın geçen haftanın en kritik maçına atanması bilinerek yapılan bir hatadır. Giden MHK, giderken birilerine bir hediye verdiler. 'Bizden sonrası tufandır' kafasıyla hareket ettiler.""Koray Gençerler kimdir? Bundan 2 yıl önce bir Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanadı. Pelkas harika bir gol atmıştı. Ali Koç: "Koray Gençlerler, kimdir? 2 sene evvel lider gidiyorduk, Konyaspor maçında Pelkas harika bir gol atmıştı. Skora sevinirken, eli icat eden ve golü iptal eden VAR'daki hakem.""Bu sene yine Konya maçı, Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket. Hakemin arkası dönük, VAR'dan uyarıyor ve Valencia kırmızı kart görüyor.""Atilla Karaoğlan, bir çöküntüye girmiş, 6 hafta sonra lige dönecek. Atandığı maç bizim maçımız. Şaka gibi! Bir adam da (Erkan Özdamar) tartışmasız en tartışmalı hataya imza atıyor. O da 6 hafta ceza alıyor.""Türkiye'de derbiye atayacakları hakem yok. Hepimiz dua ediyoruz Halil Umut Meler'e bir şey olmasın diye. Diğer hakemleri denediler, onlar çuvallayınca son 4 derbi maçını Meler yönetti.""Serkan Çimen, Adana-Trebzon maçında Adana'nın golünü vermediği için ceza yiyor, 5 hafta sonra dönüyor, yine Fenebahçe'nin maçına atanıyor. Yapay zeka...""Adana Demirspor maçında yaşananlar organize kötülüktür. Dünyada 6 sezon içinde son haftada 3 şampiyonluk kaçıran kaç takım vardır? Bence yoktur. Dünyada kaç takım ülkesini hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırıya uğramıştır? Dünyada kaç takımın otobüsüne silahlı saldırı yapılmıştır? Hala faili meçhul, Türkiye Cumhuriyeti'nin ayıbıdır bu! Belki hayatta bile değil bu insanlar artık. Son cümlemi not edin.""12 Mayıs'ta stadımız ve taraftarlarımız gaza boğuldu. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra polislere 'Ne oldu, gaz sıkmadınız?' dedim. Pişkin pişkin, 'Biz organik gaz sıkıyoruz' dediler. Bu kadar travmayı hangi camia kaldırabilir?"