Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
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12.20 Acun Ilıcalı: "Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız şey yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa..."
HULUSİ BELGÜ: "FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ"
12.09 Hulusi Belgü: "99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç."
12.08: Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."
11.53 Aziz Yıldırım saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.
"AZİZ YILDIRIM TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANDI"
11.49: Vefa Küçük: "Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı, mücadeleli geçmiştir. Ancak bunların hepsi tüzüğe, teamüle, saygıya ve sevgiye uygun geçmiştir. Bugün kürsüye müsaade alınmadan gelinmiştir. Tamam, eski başkanımızdır itiraz etmedik. Şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak isterse bizden söz hakkı almalı. Kongreyi ben yönetiyorum, benden müsaade almadan kimse bu kürsüye çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Dünden beri benim hasta olduğum yalanını yaydılar. Çok şükür buradayım. Ben gerçekten hastayım, doğuştan Fenerbahçe'ye hastayım. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez."
11.40: Hakan Bilal Kutlualp: "Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp: "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyurun kürsüye' demesi demokratik bir davranış değil. Sayarsın bakarsın, sonucu söylersin, herkes saygı duymak zorundadır. Gereksiz yere henüz kongre başında gerginlik yaratıldı. Ne gerek var bunlara, burada herkes Fenerbahçeli."
11.33: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in kürsüdeki sözleri;
"Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına!"
"Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor."
AZİZ YILDIRIM NEDEN TERK ETTİ?
Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.
Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.
Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.
11.13 Aziz Yıldırım: "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir."
11.11 Vefa Küçük: "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." Aziz Yıldırım ve ekibi, kürsünün etrafında...
11.09: FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİNLİK!
Aziz Yıldırım: "Bir dakika beni dinleyin"
Vefa Küçük: "Benden söz almadınız"
Aziz Yıldırım: "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun."
11.06: Fenerbahçe Kulübü: "29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL"
11.02: Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.
11.00: Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.
10.51: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Sponsorluk gelirlerimiz 47 milyon euro oldu."
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"Sıkı bir seçim olacak"
İki adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL PROGRAMI
1. GÜN (8 HAZİRAN 2024
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi'nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,
11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran'ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,
17- Birinci Gün'ün Kapanışı.
2. GÜN (9 HAZİRAN 2024)
1- Seçimler,
a. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
c. Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
d. Sicil Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
e. Balotaj Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
f. Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,
3- İkinci Günün ve Genel Kurul'un Kapanışı.
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12.20 Acun Ilıcalı: "Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız şey yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa..."
HULUSİ BELGÜ: "FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ"
12.09 Hulusi Belgü: "99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç."
12.08: Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."
11.53 Aziz Yıldırım saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.
"AZİZ YILDIRIM TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANDI"
11.49: Vefa Küçük: "Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı, mücadeleli geçmiştir. Ancak bunların hepsi tüzüğe, teamüle, saygıya ve sevgiye uygun geçmiştir. Bugün kürsüye müsaade alınmadan gelinmiştir. Tamam, eski başkanımızdır itiraz etmedik. Şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak isterse bizden söz hakkı almalı. Kongreyi ben yönetiyorum, benden müsaade almadan kimse bu kürsüye çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Dünden beri benim hasta olduğum yalanını yaydılar. Çok şükür buradayım. Ben gerçekten hastayım, doğuştan Fenerbahçe'ye hastayım. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez."
11.40: Hakan Bilal Kutlualp: "Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp: "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyurun kürsüye' demesi demokratik bir davranış değil. Sayarsın bakarsın, sonucu söylersin, herkes saygı duymak zorundadır. Gereksiz yere henüz kongre başında gerginlik yaratıldı. Ne gerek var bunlara, burada herkes Fenerbahçeli."
11.33: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in kürsüdeki sözleri;
"Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına!"
"Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor."
AZİZ YILDIRIM NEDEN TERK ETTİ?
Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.
Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.
Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.
11.13 Aziz Yıldırım: "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir."
11.11 Vefa Küçük: "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." Aziz Yıldırım ve ekibi, kürsünün etrafında...
11.09: FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİNLİK!
Aziz Yıldırım: "Bir dakika beni dinleyin"
Vefa Küçük: "Benden söz almadınız"
Aziz Yıldırım: "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun."
11.06: Fenerbahçe Kulübü: "29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL"
11.02: Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.
11.00: Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.
10.51: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Sponsorluk gelirlerimiz 47 milyon euro oldu."
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"Sıkı bir seçim olacak"
İki adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL PROGRAMI
1. GÜN (8 HAZİRAN 2024
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi'nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,
11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran'ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,
17- Birinci Gün'ün Kapanışı.
2. GÜN (9 HAZİRAN 2024)
1- Seçimler,
a. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
c. Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
d. Sicil Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
e. Balotaj Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
f. Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,
3- İkinci Günün ve Genel Kurul'un Kapanışı.