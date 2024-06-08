Hulusi Belgü: "

99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç.

"

Aziz Yıldırım saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.

11.13 Aziz Yıldırım:

"1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir."





11.11 Vefa Küçük:

"Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız."

Aziz Yıldırım ve ekibi, kürsünün etrafında...

11.06: Fenerbahçe Kulübü :

"29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından

Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL

"







10.51: Fenerbahçe 10.51: Fenerbahçe

Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan:

Sponsorluk gelirlerimiz 47 milyon euro oldu.

Vefa Küçük:

Ali Koç





Ülker Stadyumu'na geldi.