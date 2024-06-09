Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Aziz Yıldırım ile ikinci kez yarışa giren Ali Koç bir kez daha kazanan taraf oldu.
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20.15 | Ali Koç: "Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe."
20.14 | "Ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."
20.12 | Ali Koç: "Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır."
20.11 | Ali Koç: "Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."
20.10 | Ali Koç: "Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz."
20.08 | Ali Koç: "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor."
20.07 | Ali Koç: "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz."
20.06 | Ali Koç: "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik."
19:35 | Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimi kazandığını açıkladı. Sandık sonuçları, Fenerbahçe Kulübü'nden veriler geldikçe güncellenecek...
19.07 | Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın locasına gitti.19.04 | Fenerbahçe kongre üyeleri, Ali Koç'a "İnandık sana, güvendik sana, yüzümüzü kara çıkarma" tezahüratları yaptı.
19.00 | İlk gelen sandık sonuçlarının ardından Erol Bilecik, Ali Koç'a sarıldı ve tebrik etti.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
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SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
20.15 | Ali Koç: "Şimdi sen, ben değil; bizim için, Fenerbahçe için... Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe."
20.14 | "Ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."
20.12 | Ali Koç: "Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır."
20.11 | Ali Koç: "Artık Fenerbahçe'nin hocasını, oyuncusunu sosyal medyada çerez etmeyelim! Enerjimizi yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."
20.10 | Ali Koç: "Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz."
20.08 | Ali Koç: "Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor."
20.07 | Ali Koç: "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz."
20.06 | Ali Koç: "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik."
19:35 | Divan Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç'un seçimi kazandığını açıkladı. Sandık sonuçları, Fenerbahçe Kulübü'nden veriler geldikçe güncellenecek...
19.21 | Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara Ali Koç seçimi kazandı. Ali Koç, 3 yıl daha Fenerbahçe başkanlığı yapacak.
4 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
8 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 363
Aziz Yıldırım: 191
13 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
14 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234
17 numaralı sandık sonucu
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 numaralı sandık sonucu
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
21 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
22 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
30 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
19.20 | Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz."
19.17 | Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye çıkacak.
4 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 295
Aziz Yıldırım: 270
6 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 348
Aziz Yıldırım: 255
8 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 363
Aziz Yıldırım: 191
13 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 366
Aziz Yıldırım: 244
14 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 380
Aziz Yıldırım: 234
17 numaralı sandık sonucu
Ali Koç: 355
Aziz Yıldırım: 215
18 numaralı sandık sonucu
Ali Koç: 343
Aziz Yıldırım: 204
21 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
22 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 347
Aziz Yıldırım: 230
30 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 342
Aziz Yıldırım: 210
47 numaralı sandık sonucu:
Ali Koç: 184
Aziz Yıldırım: 133
19.20 | Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz."
19.17 | Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye çıkacak.
19.00 | İlk gelen sandık sonuçlarının ardından Erol Bilecik, Ali Koç'a sarıldı ve tebrik etti.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.