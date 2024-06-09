





19.17 | Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye çıkacak.

Ali Koç: 295Aziz Yıldırım: 270Ali Koç: 348Aziz Yıldırım: 255Ali Koç: 363Aziz Yıldırım: 191Ali Koç: 366Aziz Yıldırım: 244Ali Koç: 380Aziz Yıldırım: 234Ali Koç: 355Aziz Yıldırım: 215Ali Koç: 343Aziz Yıldırım: 204Ali Koç: 347Aziz Yıldırım: 230Ali Koç: 347Aziz Yıldırım: 230Ali Koç: 342Aziz Yıldırım: 210Ali Koç: 184Aziz Yıldırım: 133Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık, hepinize teşekkürler. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu harita doğrultusunda Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz."