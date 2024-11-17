CANLI| Fenerbahçe - Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk ediyor.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetiyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 0
BEŞİKTAŞ: 0
(İLK YARI)
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11'LER
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Natalia, Zoe, İpek, Plummer, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Marta, Borgella, Yağmur
Beşiktaş United Payment: Ezgi, Ogbonna, Fatimatou, Halilaj, Ece, İlayda, Fishley, Meryem, Elif, Kezban, Pintassilgo
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetiyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE: 0
BEŞİKTAŞ: 0
(İLK YARI)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
11'LER
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Natalia, Zoe, İpek, Plummer, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Marta, Borgella, Yağmur
Beşiktaş United Payment: Ezgi, Ogbonna, Fatimatou, Halilaj, Ece, İlayda, Fishley, Meryem, Elif, Kezban, Pintassilgo