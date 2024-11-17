CANLI| Fenerbahçe - Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk ediyor.

Haber; AA
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CANLI| Fenerbahçe - Beşiktaş
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17 Kasım 2024 13:05
Son güncelleme 17 Kasım 2024 14:01
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk ediyor.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki maç, saat 14.00'te başladı. Karşılaşmayı Hakem Safa Yılmaz yönetiyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE: 0 
BEŞİKTAŞ: 0

(İLK YARI)

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11'LER

Fenerbahçe Petrol Ofisi: Natalia, Zoe, İpek, Plummer, Ümran, Regina Otu, Busem, Ece, Marta, Borgella, Yağmur

Beşiktaş United Payment: Ezgi, Ogbonna, Fatimatou, Halilaj, Ece, İlayda, Fishley, Meryem, Elif, Kezban, Pintassilgo

 

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