Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.
UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.
CANLI SKOR (DEVRE)
FENERBAHÇE BEKO: 44
UNICS KAZAN: 22
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.
UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.
CANLI SKOR (DEVRE)
FENERBAHÇE BEKO: 44
UNICS KAZAN: 22
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN...