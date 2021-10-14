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FENERBAHÇE BEKO: 44

UNICS KAZAN: 22





Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı.Ligin 3. haftasında ALBA Berlin'e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona bir galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı.UNICS Kazan da sarı-lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını bir galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı.