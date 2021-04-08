CANLI: Fenerbahçe Beko - Real Madrid

FENERBAHÇE BEKO: 34

REAL MADRID: 49

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü ve normal sezonun son haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlıyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabaka, saat 20.45'te başladı.Organizasyonda çıktığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bitime 2 maç kala normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlamayı garantileyerek üst üste 6. kez play-off oynamaya hak kazanmıştı.Fenerbahçe Beko, kazanması veYaptığı maçların 19'unu kazanan ve 14'ünü kaybeden Real Madrid ise son haftaya 7. sırada girdi. Eflatun-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi ya da 8. basamakta bulunan Rus temsilcisi Zenit'in yenilmesi halinde adını play-off'a yazdıracak.İki takım arasında 10. haftada İspanya'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 94-74 üstün tamamlamıştı.Fenerbahçe Beko ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde 29. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda iki takım arasında 2000 yılından itibaren oynanan 28 maçın 19'unu Real Madrid, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.