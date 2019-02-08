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CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Panathinaikos'u konuk ediyor. Zorlu maçı canlı takip ediyoruz...

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
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08 Şubat 2019 20:43
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 22. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanankarşılaşma, saat 20.45'te başladı.. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

FENERBAHÇE: 24

PANATHİNAİKOS: 18

(İkinci periyot oynanıyor)

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 84.0 – 77.8
2 Sayı: %59.1 - %54.8
3 Sayı: %43.8 - %30.2
Serbest atış: %79.8 - %69.8
Ribaund: 30.2 – 32.1
Asist: 19.0 – 16.3 
Top çalma: 6.7 – 7.2
Blok: 2.0 – 2.2
Verimlilik: 99.4 – 81.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 75.3 – 79.4
2 Sayı: %54.8 - %54.3
3 Sayı: %35.3 - %36.8
Serbest atış: %74.4 - %73.6
Ribaund: 28.9 – 34.6
Asist: 17.0 – 18.1
Top çalma: 6.0 – 5.6
Blok: 1.7 – 2.8
Verimlilik: 78.4 – 89.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: Vesely 14.4, Sloukas 11.6, Kalinic 9.2 / Calathes 11.7, Langford 11.2, Thomas 8.6
Ribaund: Vesely 5.6 / Gist 3.9
Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.6 / Calathes 8.3
Top çalma: Vesely 1.7, Melli 1.0 / Calathes 1.6
Verimlilik Puanı: Vesely 21.2, Sloukas 15.7, Lauvergne 10.4 / Calathes 14.8, Langford 10.6
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