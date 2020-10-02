CANLI: Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com
CANLI: Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2020 20:40
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor.

Karşılaşma 20:45'te başladı.

FENERBAHÇE: 32
KIZILYILDIZ: 25

*İkinci çeyrek oynanıyor...

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

EUROLEAGUE'DE 335 MAÇ

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 335 maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 197 galibiyet aldı, 138 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için