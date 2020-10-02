FENERBAHÇE: 32

KIZILYILDIZ: 25

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!

EUROLEAGUE'DE 335 MAÇ

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini konuk ediyor.Karşılaşma 20:45'te başladı.Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 335 maç yaptı.Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 197 galibiyet aldı, 138 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.