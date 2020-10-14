CANLI | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 3. hafta maçında CSKA Moskova'yla karşılaşıyor.

CANLI | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova
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14 Ekim 2020 20:48
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında 14 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE: 51
CSKA MOSKOVA: 49

*Dördüncü çeyrek oynanıyor...

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FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPTI

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.



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