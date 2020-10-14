CANLI | Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında 14 Ekim Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE: 51
CSKA MOSKOVA: 49
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...
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FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPTI
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.
CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başladı. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE: 51
CSKA MOSKOVA: 49
*Dördüncü çeyrek oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYN!
FENERBAHÇE 2'DE 2 YAPTI
Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.
CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.