CANLI: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

FENERBAHÇE: 45

BAYERN MÜNİH: 25

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FENERBAHÇE 3'TE 2 YAPTI

4. hafta maçındaAlmanya ekibi'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma 20.45'te başladı.Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.