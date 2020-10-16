CANLI: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

THY EuroLeague 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, evinde Bayern Münih'i konuk ediyor.

Haber; Sporx.com
CANLI: Fenerbahçe Beko - Bayern Münih
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16 Ekim 2020 20:43
THY EuroLeague 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE: 45
BAYERN MÜNİH: 25

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

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FENERBAHÇE 3'TE 2 YAPTI

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı. 



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