16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

CANLI | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 5. haftasında Bayern Münih'i ağırlıyor.

calendar 16 Ekim 2025 20:41 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 21:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in beşinci haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 37

BAYERN MÜNİH: 32

(3. ÇEYREK)

1. ÇEYREK SONUCU: 14-21
DEVRE: 37-32

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
