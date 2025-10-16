CANLI | Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in beşinci haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk ediyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 37
BAYERN MÜNİH: 32
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: 14-21
DEVRE: 37-32
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport'tan yayımlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 37
BAYERN MÜNİH: 32
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK SONUCU: 14-21
DEVRE: 37-32
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!