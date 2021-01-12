CANLI: Fenerbahçe Beko - Baskonia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında TD Systems Baskonia'yı ağırlıyor.

Haber; AA
Abone Ol
CANLI: Fenerbahçe Beko - Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2021 20:41
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında salı günü İspanya temsilcisi TD Systems Baskonia'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 20.45'te başladı.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 13. sırada bulunuyor. Baskonia ise 9'ar galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Baskonia 86-68 kazanmıştı.

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN

FENERBAHÇE: 51
BASKONIA: 41

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için