CANLI: Fenerbahçe Beko - Barcelona

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk ediyor.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.



THY Euroleague'de iki galibiyet ve üç yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, grupta 10. sırada yer alıyor.



Beş maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.



FENERBAHÇE BEKO 22-18 BARCELONA



*İkinci çeyrek oynanıyor...



Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko - Barcelona):



Atılan sayı: 73.4 – 84.8

2 sayı: %55.8 - %55.0

3 sayı: %34.0 - %42.6

Serbest atış: %65.7 - %83.1

Ribaund: 35.8 – 35.6

Asist: 18.4 – 19.2

Top çalma: 8.2 – 7.8

Blok: 3.4 – 1.8



Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko - Barcelona):



Yenilen sayı: 68.6 – 70.6

2 sayı: %48.6 - %48.5

3 sayı: %27.7 - %28.6

Serbest atış: %84.8 - %72.4

Ribaund: 34.2 – 32.2

Asist: 14.6 – 13.6

Top çalma: 8.6 – 6.0

Blok: 1.8 – 2.4



İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Barcelona):



Sayı: De Colo 12.4, Booker 10.2, Vesely 9.6 / Mirotic 17.8, Davies 14.2, Higgins 8.4

Ribaund: Vesely 6.0, Booker 5.6, Polonara 4.5 / Calathes 6.6, Mirotic 4.8

Asist: De Colo 4.2, Henry 3.8 / Calathes 5.0, Laprovittola 2.6, Jokubaitis 2.6

Top çalma: Vesely 1.6, Henry 1.6, De Colo 1.4 / Calathes 1.8, Mirotic 1.2, Kuric 1.0

Verimlilik: De Colo 16.8, Booker 12.8, Vesely 12.4 / Mirotic 22.6, Davies 13.6, Calathes 13.2





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