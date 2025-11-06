06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
0-013'
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-113'
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
0-014'
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-014'
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
0-013'
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-013'
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
0-013'
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
0-014'
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
0-012'
06 Kasım
Basel-FCSB
0-012'
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
0-012'
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-014'
06 Kasım
Nice-Freiburg
0-013'
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

CANLI: Fenerbahçe Beko - ASVEL

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9.haftasında LDLC ASVEL ile karşılaşıyor.

calendar 06 Kasım 2025 20:42 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 20:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Fenerbahçe Beko - ASVEL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yaymlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 9

ASVEL: 8

(1.ÇEYREK)

SÜREKLİ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

  
