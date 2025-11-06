Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan yaymlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 9
ASVEL: 8
(1.ÇEYREK)
SÜREKLİ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
CANLI: Fenerbahçe Beko - ASVEL
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9.haftasında LDLC ASVEL ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 9. haftasında 6 Kasım Perşembe günü Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|11
|9
|2
|0
|25
|5
|29
|2
|Fenerbahçe
|11
|7
|4
|0
|21
|8
|25
|3
|Trabzonspor
|11
|7
|3
|1
|17
|7
|24
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|20
|5
|Göztepe
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|19
|6
|Gaziantep FK
|11
|5
|3
|3
|15
|18
|18
|7
|Beşiktaş
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|17
|8
|Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|18
|18
|14
|9
|Alanyaspor
|11
|3
|5
|3
|11
|11
|14
|10
|Başakşehir
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|13
|11
|Rizespor
|11
|3
|4
|4
|12
|14
|13
|12
|Antalyaspor
|11
|4
|1
|6
|12
|20
|13
|13
|Kocaelispor
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|11
|14
|Kasımpaşa
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|10
|15
|Kayserispor
|11
|1
|6
|4
|11
|24
|9
|16
|Gençlerbirliği
|11
|2
|2
|7
|10
|16
|8
|17
|Eyüpspor
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|8
|18
|Karagümrük
|11
|1
|1
|9
|10
|23
|4