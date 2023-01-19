CANLI | Fenerbahçe Beko - AS Monaco

THY EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Monaco ile karşılaşıyor.

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CANLI | Fenerbahçe Beko - AS Monaco
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19 Ocak 2023 20:40
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Monaco ekibiyle İstanbul'da karşılaşıyor.

CANLI | 2. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 35
AS MONACO: 43

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19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Monaco ise averajla beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko, 96-93'lük skorla kazanmıştı.

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