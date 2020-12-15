FENERBAHÇE BEKO: 5

ARMANI MILAN: 5

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THY EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 20:45'te başladı.Organizasyonda oynadığı 13 maçta 5 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 14. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'ini kaybeden ve bir maçı eksik olan AX Armani Exchange Milan ise 7. basamakta bulunuyor.İki takım 2000 yılından bu yana Avrupa Ligi'nde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'sini Fenerbahçe Beko kazandı, 4'ü ise AX Armani Exchange Milan'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.Fenerbahçe Beko'nun sahasında yaptığı karşılaşmalarda ise AX Armani Exchange Milan'a büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya ekibiyle oynadığı 8 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı.