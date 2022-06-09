CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, ikinci maçta Anadolu Efes'i ağırlıyor.

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CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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09 Haziran 2022 20:25
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı oynanıyor.

CANLI | 1. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 18
ANADOLU EFES: 15

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İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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