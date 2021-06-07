CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinde 3. maç oynanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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07 Haziran 2021 10:53
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE: 23

ANADOLU EFES: 19

ANADOLU EFES KAZANIRSA ŞAMPİYON

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, yarın sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA SERİYİ UZATACAK

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

 
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