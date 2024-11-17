CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i konuk ediyor.

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CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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17 Kasım 2024 20:27
Son güncelleme 17 Kasım 2024 20:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.

CANLI | 2. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 24
ANADOLU EFES: 23

1.P: Fenerbahçe Beko 21-21 Anadolu Efes

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Ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 3. sırada girdi. TOFAŞ ile ligin yoluna kayıpsız devam eden 2 takımından biri olan lacivert-beyazlılar ise liderlik koltuğunda oturuyor.

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