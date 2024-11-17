CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk ediyor.Ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 3. sırada girdi. TOFAŞ ile ligin yoluna kayıpsız devam eden 2 takımından biri olan lacivert-beyazlılar ise liderlik koltuğunda oturuyor.