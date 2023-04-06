CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

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FENERBAHÇE BEKO: 5

ANADOLU EFES: 5

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33. HAFTA PLAY-OFF SENARYOLARI

THY EuroLeague'de play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.EuroLeague'de geçtiğimiz çift maç haftasını 2'de 0 ile kapatan Fenerbahçe Beko, şu anda 32 maçta 18 galibiyetle altıncı sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz, Anadolu Efes'i mağlup etmesi halinde play-offları garantileme yolunda büyük adım atacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup etmesi durumunda Baskonia ve Zalgiris'ten birisi kaybederse play-offu garantileyecek.Anadolu Efes'in play-off umudu ise Fenerbahçe Beko'ya göre oldukça az. Lacivert-beyazlılar bu akşam Fenerbahçe Beko'ya kaybetmesi durumunda play-off'un gerisinde kalacak.Anadolu Efes'in play-off'a kalabilmesi için önce Fenerbahçe Beko ardından Monaco'yu mağlup etmesi gerekiyor. Bu senaryo da Anadolu Efes için yeterli olmayabilir.Anadolu Efes son 2 maçının kazanmasının dışında Baskonia ve Zalgiris'in kalan maçlarından çıkacak sonuçlara da bakacak. Baskonia bu akşam ASVEL ile sahasında karşılaşacak. Son maçta ise Olympiakos'a konuk olacak. Baskonia şu anda 17 galibiyete sahip Anadolu Efes ise 16 galibiyet aldı. Galibiyet eşitliğinde ikili averaja bakılacak. Anadolu Efes ve Baskonia arasındaki iki karşılaşmayı da Baskonia kazandı. Galibiyet eşitliğinde Baskonia play-off' kalacak.Anadolu Efes, Baskonia'nın kalan iki maçını da kaybetmesini bekleyecek. Aksi takdirde Anadolu Efes play-off dışında kalacak.Anadolu Efes'in playoff için yarıştığı takımlardan bir diğeri ise Zalgiris Kaunas... Lacivert-beyazlılar, Zalgiris ile normal sezonda oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Baskonia'nın iki maçı kaybetmesi ve Zalgiris'in bir maçta takılması durumunda Anadolu Efes kalan 2 maçını da kazanırsa play-off'ta yer alabilecek.Anadolu Efes bu akşam Fenerbahçe Beko'yu en az 10 farkla mağlup ederse rakibine karşı ikili averajı alacak ve Fenerbahçe Beko'nun son maçını kaybetmesini bekleyecek.6 takımın Play-Off şansı bulunuyor: Maccabi, Partizan, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Zalgiris ve Anadolu Efesİsrail temsilcisi Zalgiris'i yenmesi halinde doğrudan ya da maçın normal süresi içinde 2 sayıdan daha az bir farkla yenilmesi halinde play-off'a katılmaya hak kazanacak. Maccabi ayrıca Fenerbahçe, Partizan veya Baskonia'nın kaybetmesi halinde de turu elde edecek.Obradovic yönetimindeki Partizan ise Monaco karşısında alacağı galibiyet ile Play-Off biletini cebine koyacak. Sırp ekibi Baskonia veya Zalgiris'in kaybetmesi halinde de son 8'e adını yazdıracak.Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yener ve Baskonia ya da Zalgiris kaybederse Play-Off'a kalmayı garantileyecek.Baskonia ise Zalgiris'in kaybetmesi halinde ASVEL'i devirebilirse Play-Off'lara kalacak.Litvanya temsilcisi Zalgiris'in şansı ise oldukça düşük. Zalgiris, Baskonia ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde Maccabi'ye mağlup olursa elenecek.Anadolu Efes'in ise 33. haftada galibiyetten başka şansı yok. Lacivert-beyazlılar Fenerbahçe karşısında mağlubiyet alırsa EuroLeague macerasına bu sezon için nokta koyacak.