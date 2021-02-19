CANLI: Fenerbahçe Beko - Alba Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'i ağırlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Fenerbahçe Beko - Alba Berlin
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19 Şubat 2021 20:44
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE: 55
ALBA BERLIN: 55

*3. çeyrek oynanıyor...

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

 



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