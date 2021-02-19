Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başladı.
FENERBAHÇE: 55
ALBA BERLIN: 55
*3. çeyrek oynanıyor...
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.
FENERBAHÇE: 55
ALBA BERLIN: 55
*3. çeyrek oynanıyor...
Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.
Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.