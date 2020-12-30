CANLI | Fenerbahçe - Asvel

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Fenerbahçe Beko 38

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını konuk ediyor.1. Periyot Sonucu: 15-192. Periyot Sonucu: 38-32Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 14. sırada yer alıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan ASVEL ise 16. basamakta bulunuyor.