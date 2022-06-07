CANLI: Fenerbahçe - Anadolu Efes

4. PERİYOT

FENERBAHÇE: 62

ANADOLU EFES: 56

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ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta karşılaşıyor.ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde de Darüşşafaka'yı eleyerek finale yükseldi.Ligde normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Anadolu Efes ise play-off çeyrek finalde Pınar Karşıyaka, yarı finalde de Galatasaray Nef'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride ikinci maç 9 Haziran Perşembe, üçüncü maç da 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak.