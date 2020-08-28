Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yok.
FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR
GOL: 6' Salih Uçan
*İlk yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam
Yedek kulübesi: Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Oğuz Kağan Güçtekin, Jailson, Ozan Tufan, Zajc, Garry Rodrigues, Frey, Sinan Gümüş.
Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek
FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR
GOL: 6' Salih Uçan
*İlk yarı oynanıyor...
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam
Yedek kulübesi: Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Oğuz Kağan Güçtekin, Jailson, Ozan Tufan, Zajc, Garry Rodrigues, Frey, Sinan Gümüş.
Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek