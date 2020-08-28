CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor

Fenerbahçe, sezon öncesindeki 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
CANLI | Fenerbahçe - Alanyaspor
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28 Ağustos 2020 16:57
Fenerbahçe 3. hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları olan Vedat Muriqi ve Tolgay Arslan ile yeni transfer Mauricio Lemos kadroda yok.

FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR

GOL: 6' Salih Uçan

*İlk yarı oynanıyor...

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Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Zanka, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Ferdi, Thiam

Yedek kulübesi: Harun Tekin, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Oğuz Kağan Güçtekin, Jailson, Ozan Tufan, Zajc, Garry Rodrigues, Frey, Sinan Gümüş.

Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Ahmet Gülay, Davidson, Efecan, Salih Uçan, Efkan, Juan Fran, Fatih Aksoy, Caulker, Ceyhun, Mustafa Pektemek

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